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5 августа, 11:56

«Просто перемалывали»: Полковник Румын раскрыл секрет успеха ВС РФ под Часовым Яром

Полковник Коган: Армия России перемолола ВСУ под Часовым Яром

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чтобы продвинуться в направлении Часова Яра, российским бойцам приходилось вытеснять украинские подразделения с позиций у Берховского водохранилища практически в ближнем бою, рассказал полковник Михаил Коган с позывным Румын. По его словам, нанести мощное огневое поражение было невозможно из-за близости укреплений ВС РФ и ВСУ.

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Российские и украинские блиндажи местами находились по разные стороны одного куста. Военнослужащие забрасывали позиции противника гранатами и постепенно выдавливали его с занимаемых рубежей. За продвижение в сторону Часова Яра офицер получил второй орден Мужества в особом порядке.

«Мы просто перемалывали его, и всё… Потери практически минимальные были. Успех очень большой», — рассказал собеседник RT.

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Напомним, 31 июля 2025 года Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции.

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Борис Эльфанд
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