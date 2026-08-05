«Просто перемалывали»: Полковник Румын раскрыл секрет успеха ВС РФ под Часовым Яром

Чтобы продвинуться в направлении Часова Яра, российским бойцам приходилось вытеснять украинские подразделения с позиций у Берховского водохранилища практически в ближнем бою, рассказал полковник Михаил Коган с позывным Румын. По его словам, нанести мощное огневое поражение было невозможно из-за близости укреплений ВС РФ и ВСУ.

Российские и украинские блиндажи местами находились по разные стороны одного куста. Военнослужащие забрасывали позиции противника гранатами и постепенно выдавливали его с занимаемых рубежей. За продвижение в сторону Часова Яра офицер получил второй орден Мужества в особом порядке.

«Мы просто перемалывали его, и всё… Потери практически минимальные были. Успех очень большой», — рассказал собеседник RT.

Напомним, 31 июля 2025 года Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции.