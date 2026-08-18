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18 августа, 05:42

Французский военкор раскрыл шокирующие потери среди иностранных наёмников ВСУ

Военкор Брайтар: Каждый четвёртый иностранный наёмник ВСУ не возвращается домой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Безвозвратные потери среди иностранных наёмников, воюющих за Украину, превышают четверть от их общего числа. Об этом рассказал французский эксперт и военкор Лоран Брайар.

«Процент — на уровне 26,36 или 26,40% потерь, это довольно высокий показатель. То есть один из четырёх [наёмников] никогда не вернётся», — сказал он ТАСС.

Всего с 2014 года на стороне ВСУ могли воевать до 25 тысяч наёмников из 107 стран. Изначально их было несколько сотен, но с годами число выросло. Сейчас, по словам Брайара, в украинских формированиях представлены граждане 107 государств.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, не должны возвращаться домой живыми. По его словам, с самого начала СВО он считал, что такие люди приходят на территорию России специально, чтобы убивать русских, воспринимая боевые действия как развлечение или сафари.

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Наталья Афонина
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