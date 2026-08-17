Под Купянском установили личности десяти граждан Колумбии после обнаружения их останков. Это произошло на участке фронта в Харьковской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства назвал погибших наёмниками. По его данным, все десять человек входили в одно подразделение Нацгвардии Украины.

«На Купянском направлении идентифицировали останки очередных 10 колумбийских наёмников», — сказал источник.

Граждане Колумбии служили в 23-м штурмовом полку «Руг». Это подразделение входит в состав 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия». Источник не привёл имена погибших и обстоятельства их гибели.

Ранее российские силовые структуры заявили о гибели колумбийского наёмника Флоро Гомеса на Купянском направлении. По данным источников, он родился в городе Мани в центральной части Колумбии. Граждан стран Латинской Америки привлекают к службе в ВСУ обещаниями высоких зарплат и выгодных контрактов. После прибытия иностранцев командование направляет их на участки с активными боевыми действиями, а условия службы отличаются от предложений вербовщиков.