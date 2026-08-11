Украинский военнопленный Александр Кривенко заявил, что эвакуационные подразделения ВСУ уничтожают тела погибших колумбийских наёмников. Его рассказ распространило Минобороны России. По словам Кривенко, он узнал об этом от военнослужащих эвакуационных команд. Они якобы рассказывали, что им приходится сжигать тела погибших и использовать кислоту.

Пленный Кривенко заявил об уничтожении тел колумбийских наёмников в ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Наёмников-колумбийцев ложили FPV-шками по 50 человек. Когда приезжали эвакуационные команды, их забирали трупы сжигать, они кислотой обливали», — утверждает военнопленный.

Кривенко также заявил о значительных потерях среди выходцев из Колумбии в результате ударов российских FPV-дронов. По словам пленного, рассказы об уничтожении тел он слышал от военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала».

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Никитин рассказал, что, по информации его жены, на Украине можно избежать мобилизации за взятку сотрудникам ТЦК в размере от $5 тыс. до $20 тыс., однако его семья не располагала такими деньгами. Он также заявил, что его мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем — межпозвоночную грыжу и травму колена, после чего направили на 52-дневную военную подготовку.