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15 августа, 23:06

Колумбийского наёмника Гомеза ликвидировали под Купянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Колумбийский наёмник Флоро Гомез ликвидирован на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседников агентства, погибший был уроженцем небольшого города Мани в центральной части Колумбии. Российские силовики сообщают, что граждан стран Латинской Америки активно привлекают в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) обещаниями высоких зарплат и выгодных контрактов.

При этом, по их словам, после прибытия иностранцев направляют на наиболее опасные участки фронта, а реальные условия службы отличаются от заявленных при вербовке. Также источник заявил, что семьи погибших сталкиваются с проблемами при получении обещанных выплат и компенсаций.

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В начале августа на Купянском направлении уже сообщалось об уничтожении другого наёмника из Колумбии — бывшего военнослужащего Серхио Рафаэля Контрераса де Агуаса. По данным российских силовых структур, в операции участвовали бойцы 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Семьи граждан Колумбии, воевавших на стороне ВСУ, потребовали от Украины компенсаций за погибших и пропавших родственников.

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Виталий Приходько
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