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Регион
18 августа, 08:27

СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ в Подмосковье и Энергодаре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак украинских беспилотников в Московской области и Энергодаре Запорожской области в ночь на 18 августа. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ.

«Возбуждены уголовные дела о террористических актах в связи с атаками ВСУ в Московской области и Запорожье», — говорится в публикации.

В ночь на 18 августа Московская область подверглась массированной атаке БПЛА. Пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя, повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры.

Утром того же дня беспилотник ударил рядом с остановкой общественного транспорта в Энергодаре, где люди ждали автобус. По данным СК, пострадали не менее 16 человек, один погиб.

На местах происшествий работают оперативные службы, раненым оказывается медицинская помощь. Обстоятельства атак устанавливаются в рамках уголовных дел по статье 205 УК РФ.

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Ранее в Энергодаре украинский беспилотник ударил по остановке общественного транспорта, где люди ждали автобус на работу. Один человек погиб, ещё 15 получили ранения. В ту же ночь массированной атаке подвергся Московский регион, в сторону которого ВСУ направили 620 дронов.

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Владимир Озеров
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