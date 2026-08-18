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18 августа, 07:08

Число раненных при смертоносном ударе БПЛА по Энергодару достигло 16

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Число пострадавших при ударе БПЛА по району автобусной остановки в Энергодаре увеличилось до 16. Один человек погиб, сообщил мэр города Максим Пухов.

Всего, по уточнённым данным городских властей, под удар попали 17 человек. Трое раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Самочувствие остальных врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что беспилотник атаковал территорию возле остановки общественного транспорта. В момент произошедшего там находились люди, которые ждали автобус, чтобы отправиться на работу.

Три человека ранены при атаке дронов ВСУ на автомобиль в Энергодаре
Три человека ранены при атаке дронов ВСУ на автомобиль в Энергодаре

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Андрей Бражников
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