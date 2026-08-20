Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее энергоснабжение после отключения последней линии электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Об этом сообщили на станции.

По данным ЗАЭС, линия, обеспечивавшая собственные нужды объекта, отключилась действием автоматики защиты из-за повреждения.

После потери внешнего питания энергоблоки штатно перевели на резервные дизель-генераторы.

В сообщении станции уточняется, что оборудование продолжает получать питание от резервных источников.

Ранее число пострадавших сотрудников ЗАЭС после атаки на остановку в Энергодаре выросло до 20. Один работник станции погиб, трое остаются под наблюдением врачей, остальные проходят лечение амбулаторно.