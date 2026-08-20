Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 06:40

Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее энергоснабжение после отключения последней линии электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Об этом сообщили на станции.

По данным ЗАЭС, линия, обеспечивавшая собственные нужды объекта, отключилась действием автоматики защиты из-за повреждения.

После потери внешнего питания энергоблоки штатно перевели на резервные дизель-генераторы.

В сообщении станции уточняется, что оборудование продолжает получать питание от резервных источников.

Глава МАГАТЭ осудил удар по остановке в Энергодаре, но опять не уточнил, чьих это рук дело
Глава МАГАТЭ осудил удар по остановке в Энергодаре, но опять не уточнил, чьих это рук дело

Ранее число пострадавших сотрудников ЗАЭС после атаки на остановку в Энергодаре выросло до 20. Один работник станции погиб, трое остаются под наблюдением врачей, остальные проходят лечение амбулаторно.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar