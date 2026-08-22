Минувшей ночью Мелитополь подвергся массированному налету беспилотных летательных аппаратов. В результате агрессии уничтожен магазин строительных материалов, а также повреждено здание местного отделения противотуберкулезного диспансера.

Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что «прошедшей ночью киевский режим совершил очередное военное преступление». По словам главы области, противник намеренно выбрал целью гражданскую инфраструктуру.

Экстренные службы сработали оперативно: из повреждённого медицинского учреждения удалось эвакуировать 46 пациентов вместе с персоналом. Благодаря их слаженным действиям человеческих жертв удалось избежать.

На местах попаданий дронов сейчас работают профильные специалисты. Они обследуют уцелевшие конструкции и оценивают масштаб разрушений, чтобы начать восстановительные работы. Пострадавшим жителям соседних кварталов предоставляется необходимая помощь.

Комментируя случившееся, руководитель Запорожья подчеркнул, что подобные действия являются подтверждением «террористической сущности противника, который воюет с больницами и мирными жителями». Сейчас обстановка в городе находится под контролем властей.