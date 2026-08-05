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5 августа, 13:04

Беспилотник ВСУ атаковал медучреждение в Донецке, погибла женщина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Киевском районе Донецка беспилотник ударил по медицинскому учреждению. В результате атаки погибла женщина 1948 года рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его информации, ранения также получили две посетительницы 1946 и 1952 годов рождения. Подробности случившегося и характер повреждений здания уточняются.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО перехватили 1083 украинских беспилотника самолётного типа. Также были уничтожены десять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

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Юрий Лысенко
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