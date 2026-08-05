Беспилотник ВСУ атаковал медучреждение в Донецке, погибла женщина
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В Киевском районе Донецка беспилотник ударил по медицинскому учреждению. В результате атаки погибла женщина 1948 года рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его информации, ранения также получили две посетительницы 1946 и 1952 годов рождения. Подробности случившегося и характер повреждений здания уточняются.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО перехватили 1083 украинских беспилотника самолётного типа. Также были уничтожены десять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
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