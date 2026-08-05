Развожаев: Сбитый дрон упал во дворе многоэтажки в Севастополе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014
Сбитый беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на улице Репина в Севастополе. Пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По предварительным данным, дрон не сдетонировал. В доме № 34 в результате падения БПЛА оказалось повреждено остекление балкона одной из квартир. На месте работают оперативные службы.
Всего силы ПВО и мобильные огневые группы сбили над Севастополем четыре беспилотника. Ещё один аппарат упал на территории товарищества собственников недвижимости в Гагаринском районе. Там также обошлось без детонации и возгорания.
Падение обломков сбитых дронов привело к двум пожарам. Возгорания произошли на территории садового товарищества в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи. Пожарные расчёты уже работают на местах.
Развожаев призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и другим подозрительным предметам. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Севастополе обезвредили боевую часть дрона, упавшего на крышу жилого дома. Тогда жильцов временно эвакуировали, никто не пострадал.
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