Съёмка ПВО и портфель со взрывчаткой: в ФСБ раскрыли планы задержанных в Севастополе

Двое россиян, задержанных в Севастополе, заявили на видео ФСБ, что собирали сведения о военных объектах и готовились устроить взрывы. По версии спецслужбы, они действовали по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Один из мужчин рассказал, что с ним связался через Telegram человек, представившийся офицером украинской разведки. После этого задержанный якобы начал фотографировать военные и гражданские объекты, а затем привлёк к этой работе знакомого.

По его словам, мужчины также собирались найти и снять позиции противовоздушной обороны. Они должны были проверить, охраняется ли территория и можно ли свободно подъехать к объекту, однако обнаружить ПВО им не удалось.

Второй задержанный сообщил, что знакомый попросил оставить у него портфель. Как утверждается, внутри находилось самодельное взрывное устройство. Мужчина заявил, что взрывчатку собирались использовать для дестабилизации обстановки в регионе.

Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные готовили несколько терактов, в том числе покушение на руководителя одного из новых регионов России. Подробности операции и видеозаписи с показаниями распространила пресс-служба ведомства.