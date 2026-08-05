Мирный житель погиб в результате ночной атаки на Крым, ещё один ранен

Мирный житель погиб в Крыму в результате ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов 5 августа. Ещё один человек получил ранения.

«К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, ещё один человек получил ранения. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему», — говорится в сообщении.

Аксёнов пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшему, пожелав ему скорейшего выздоровления. Глава региона также призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что за сутки над Брянской областью сбили 291 беспилотник самолётного типа. В отражении атаки участвовали силы ПВО Минобороны, мобильные группы бригады «БАРС-Брянск», транспортная полиция и спецподразделения Росгвардии.