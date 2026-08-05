Обломки сбитых украинских дронов упали в промзоне в Уфе, там тушат пожар

Обломки сбитых украинских дронов упали в промзоне в Уфе, начался пожар — его тушат. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал», — написал он в соцсетях.



При этом Хабиров отверг вбросы о том, что из-за атаки БПЛА воздух в Уфе якобы отравлен: по его словам, поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку.

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте числа дронов, летящих на Москву. По его словам, два из трёх беспилотников, которые атакуют Россию, движутся именно в сторону столицы.