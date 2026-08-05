Обломки сбитых украинских дронов упали в промзоне в Уфе, там тушат пожар
Обложка © ТАСС /Николай Гынгазов
Обломки сбитых украинских дронов упали в промзоне в Уфе, начался пожар — его тушат. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
«Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал», — написал он в соцсетях.
При этом Хабиров отверг вбросы о том, что из-за атаки БПЛА воздух в Уфе якобы отравлен: по его словам, поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку.
А ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте числа дронов, летящих на Москву. По его словам, два из трёх беспилотников, которые атакуют Россию, движутся именно в сторону столицы.
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