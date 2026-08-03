«Вы охренели совсем»: Глава Башкирии отчитал администрацию Уфы и передал её машины на СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал изъять автомобили мэрии Уфы, на которых возили судей Верховного суда республики, и отправить технику в зону специальной военной операции. Своё жёсткое распоряжение руководитель региона озвучил на оперативном совещании правительства в Центре управления республикой.

Поводом для разноса стал скандал вокруг бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Выяснилось, что муниципальный гараж за казённый счёт обслуживал перевозки судей, командированных из Татарстана. Хабиров признался, что внимательно следит за ситуацией и промолчать не может. Он в резкой форме обратился к представителям городской администрации.

«Эта история с тем, что гараж муниципалитета возил судей из Татарстана – совесть есть у вас? Хоть немножко. Вы что там, охренели совсем. Мы еле-еле автобусы для ребят находим, а вы судей возите на автомобилях. С какой стати? Какое право? Это что такое? Я у вас эти машины забираю. Понятие совесть должно быть. Мозг отказывается это понимать. Вы же все знали, почему не сказали? Боялись? Надо было мне сказать», – высказался Хабиров.

Он поинтересовался, на каком основании тратились бюджетные средства на водителей и топливо для поездок председателя Верховного суда и его коллег, добавив, что Уфа, видимо, начала жиреть. Хабиров также выразил недоумение, почему подчинённые знали о происходящем, но боялись доложить ему лично.

Глава региона дал прямое поручение передать весь изъятый автопарк фонду «Защитники Отечества». Исполнение задачи он возложил на и. о. руководителя своей администрации Искандера Ахметвалеева. Отдельно Хабиров обратился к исполняющему обязанности мэра Уфы Рустему Шарипову, заявив, что тот несёт персональную ответственность за произошедшее.