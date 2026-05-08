Чиновников Уфы обязали отчитываться о расходах на фоне ареста мэра

Исполняющий обязанности мэра Уфы Сергей Кожевников утвердил новые требования к муниципальным служащим — теперь они обязаны отчитываться не только о доходах, но и о расходах. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте администрации города.

«Пункт 17.1. после слова «доходах», дополнить словом «расходах,»; 1.2. В пункте 24: 2 подпункт «а» после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»; подпункт «б» после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»; подпункт «в» после слова «доходах,» дополнить словом «расходах», — говорится в документе за подписью и.о. мэра.

Во втором постановлении главы города перечислены конкретные статьи, по которым нужно подавать сведения. Речь идёт о каждой крупной сделке чиновника, его супруги или несовершеннолетних детей: покупка земли, недвижимости, транспорта, ценных бумаг, цифровых финансовых активов или криптовалюты. Отчётность требуется, если сумма сделки превышает совокупный доход перечисленных лиц за последние три года. Оба документа были обнародованы 8 мая.