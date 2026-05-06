Вышедший из СИЗО мэр Уфы Мавлиев захотел помолиться и поблагодарить Путина

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вышел из следственного изолятора после изменения меры пресечения. В беседе с местным телеканалом UTV чиновник поблагодарил президента России Владимира Путина и жителей города.

По словам Мавлиева, прежде всего он хочет «помолиться Всевышнему» и выразить благодарность главе государства за то, что в России «есть возможность защищать себя». Мэр также рассказал, что по прибытии в СИЗО его уже ждали пакеты от незнакомых горожан. В них были конфеты, кофе и добрые пожелания.

«Это самое трогательное. <...> Клянусь, вот эта поддержка, она ни с чем не сравнима, поддержка людей. Когда ты её чувствуешь, то остальное неважно», — отметил Мавлиев.