Вышедший из СИЗО мэр Уфы Мавлиев захотел помолиться и поблагодарить Путина
© ТАСС / Тимур Давлетов
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вышел из следственного изолятора после изменения меры пресечения. В беседе с местным телеканалом UTV чиновник поблагодарил президента России Владимира Путина и жителей города.
По словам Мавлиева, прежде всего он хочет «помолиться Всевышнему» и выразить благодарность главе государства за то, что в России «есть возможность защищать себя». Мэр также рассказал, что по прибытии в СИЗО его уже ждали пакеты от незнакомых горожан. В них были конфеты, кофе и добрые пожелания.
«Это самое трогательное. <...> Клянусь, вот эта поддержка, она ни с чем не сравнима, поддержка людей. Когда ты её чувствуешь, то остальное неважно», — отметил Мавлиев.
Напомним, в конце апреля главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева задержали по делу о превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Обыски прошли не только в кабинете мэрии, но и у людей из ближайшего окружения градоначальника. Оперативные действия затронули двух заместителей Мавлиева — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева. Глава Башкирии Радий Хабиров тогда сообщил, что получил информацию о задержании мэра Уфы, которого подозревают в коррупции.
Через два дня суд в Башкирии арестовал Мавлиева по делу о взятке. На заседании мэр заявил, что его оклеветали компании, которые, по его словам, украли земли на 21 млрд рублей. Позже защита Мавлиева обжаловала арест. В итоге Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения: обвиняемого во взятках мэра Уфы выпустили из СИЗО под домашний арест.
