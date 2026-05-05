Защита мэра Уфы Мавлиева обжаловала арест по делу о взятке

В Уфе защита арестованного мэра Ратмира Мавлиева подала апелляцию на избранную меру пресечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Советского районного суда Уфы.

Ратмиру Мавлиеву предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, включая получение взятки и превышение должностных полномочий. В материалах дела фигурируют статьи УК РФ, связанные с коррупционными преступлениями и злоупотреблением полномочиями. Параллельно с жалобой защиты в суд также поступило представление прокуратуры, которая настаивает на изменении срока содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Уфе продолжается развитие дела, связанного с возможными хищениями земельных активов на крупную сумму. В рамках процесса мэр города Ратмир Мавлиев выступил в суде и отверг предъявленные обвинения.