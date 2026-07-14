Горсовет Уфы расторг контракт с мэром Мавлиевым

В повестку внеочередного заседания внесли вопрос о расторжении контракта с Мавлиевым от 22 марта 2022 года. Основанием стало официальное уведомление о прекращении его допуска к государственной тайне.

Ранее сообщалось, что против Мавлиева возбуждено уголовное дело о коррупции в связи с незаконной передачей участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории одного из городских санаториев. Сначала его отправили в СИЗО, но позже перевели под домашний арест, а затем оспитализировали с жалобами на боли в сердце. Медики не исключали у него инфаркт.