Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 12:20

Горсовет Уфы расторг контракт с мэром Мавлиевым

Обложка © ТАСС / Тимур Давлетов

Обложка © ТАСС / Тимур Давлетов

Городской совет Уфы на внеочередном заседании расторг контракт с главой администрации города Ратмиром Мавлиевым. Трансляция заседания велась в официальных соцсетях горсовета. Решение приняли единогласно.

В повестку внеочередного заседания внесли вопрос о расторжении контракта с Мавлиевым от 22 марта 2022 года. Основанием стало официальное уведомление о прекращении его допуска к государственной тайне.

Повестку зачитал председатель горсовета Марат Васимов. После этого депутаты единогласно поддержали изменения.

Артемий Лебедев обратился к Бастрыкину из-за дела мэра Уфы
Артемий Лебедев обратился к Бастрыкину из-за дела мэра Уфы

Ранее сообщалось, что против Мавлиева возбуждено уголовное дело о коррупции в связи с незаконной передачей участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории одного из городских санаториев. Сначала его отправили в СИЗО, но позже перевели под домашний арест, а затем оспитализировали с жалобами на боли в сердце. Медики не исключали у него инфаркт.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Общество
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar