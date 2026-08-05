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5 августа, 08:27

Собянин: Два из трёх дронов, которые атакуют Россию, летят на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнее время число дронов, направляющихся на Москву, резко выросло. Два из трёх беспилотников, которые атакуют Россию, летят именно в сторону столицы. Об этом он сказал в интервью ТАСС, опубликованном ИС «Вести».

«В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», — сказал мэр.

По его словам, Минобороны и городские власти усиливают систему ПВО. Вместе с военными оборудуют позиции для защиты, разворачивают силы и средства, помогают военным. Кроме того, в Москве производят перехватчики дронов, а для армии создают добровольческое подразделение ПВО.

Собянин добавил, что власти столицы взаимодействуют с Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.

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Ранее мэр Москвы сообщил, что силы ПВО уничтожили восемь дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Позже сбили ещё два. Подробностей о возможных последствиях атаки не поступало.

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Наталья Афонина
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