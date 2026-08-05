Собянин: Два из трёх дронов, которые атакуют Россию, летят на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнее время число дронов, направляющихся на Москву, резко выросло. Два из трёх беспилотников, которые атакуют Россию, летят именно в сторону столицы. Об этом он сказал в интервью ТАСС, опубликованном ИС «Вести».

«В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», — сказал мэр.

По его словам, Минобороны и городские власти усиливают систему ПВО. Вместе с военными оборудуют позиции для защиты, разворачивают силы и средства, помогают военным. Кроме того, в Москве производят перехватчики дронов, а для армии создают добровольческое подразделение ПВО.

Собянин добавил, что власти столицы взаимодействуют с Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее мэр Москвы сообщил, что силы ПВО уничтожили восемь дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Позже сбили ещё два. Подробностей о возможных последствиях атаки не поступало.