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Регион
5 августа, 10:22

Минобороны: ПВО России за сутки сбила 1083 украинских беспилотника

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили 1083 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом 5 августа сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, силы ПВО уничтожили десять управляемых авиационных бомб.

Также были сбиты два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Другие подробности, в том числе регионы, над которыми перехватили воздушные цели, военное ведомство не привело.

Почти три сотни дронов уничтожила ПВО в Брянской области за сутки
Почти три сотни дронов уничтожила ПВО в Брянской области за сутки

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за сутки 475 украинских БПЛА над регионами России. Беспилотники уничтожили над территориями Тульской, Саратовской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона и других субъектов РФ.

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Никита Никонов
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