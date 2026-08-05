Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 475 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ 5 августа.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 4 августа до 08:00 мск 5 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

БПЛА сбивали над территориями Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Липецкой, Рязанской, Ульяновской, Саратовской, областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В России не раз подчёркивали, что удары дронов по гражданским объектам — это откровенная провокация. Это фирменный стиль Киева, который таким образом пытается любой ценой замаскировать неудачи на передовой. Средства ПВО эффективно отражают эти угрозы, а военные в зоне спецоперации наносят ответные точечные удары по сборочным цехам и точкам базирования вражеских беспилотников.