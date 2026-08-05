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5 августа, 13:27

Атаковавший больницу в Донецке дрон залетел в палату терапевтического корпуса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский дрон Hornet, атаковавший больницу в Донецке, влетел прямо в окно одной из палат терапевтического корпуса. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, сообщает ТАСС.

Ударной волной и осколками повреждены фасад здания, несущая стена и остекление. На месте работают оперативные службы.

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Напомним, что в Киевском районе Донецка беспилотник ударил по больнице. В результате погибла женщина 1948 года рождения. Ещё две посетительницы — 1946 и 1952 годов рождения — получили ранения.

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Наталья Афонина
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