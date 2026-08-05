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5 августа, 13:03

Собянин сообщил об уничтожении трёх БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Помимо прочего, уничтожено 1083 украинских БПЛА, а также десять управляемых авиационных бомб.

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Матвей Константинов
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