Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом Москва — Донецк в ЛНР
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Утро в Луганской Народной Республике началось с тревожных новостей из Ровеньков. В городском округе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Москва — Донецк.
Как сообщает следственное управление СК по республике, инцидент случился сегодня, 22 августа. В какой-то момент движения транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, после чего произошло опрокидывание.
Всего в салоне находилось 43 пассажира. По предварительным данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 7 человек. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы с места происшествия и доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.
На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Следователи уже начали проверку по факту аварии.
Ранее один подросток погиб в ДТП с «Нивой» возле села Султанаево в Башкирии. Авария произошла 21 августа, в машине находились семеро подростков от 14 до 17 лет.
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