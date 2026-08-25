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Регион
25 августа, 12:12

В зоне СВО ликвидировали полковника ВСУ Змунчило, готовившего провокацию на ЗАЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

В ДНР ликвидирован заместитель командира 704-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ полковник Константин Змунчило. Его подразделение ранее связывали с подготовкой провокации на Запорожской АЭС в 2022 году. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Заместитель командира 704-й бригады РХБЗ (войсковая часть A0807) полковник Змунчило Константин Евгеньевич (04.09.1981 г. р.) ликвидирован в ДНР», — сказано в сообщении.

По данным источника, подразделение Змунчило выполняло задачи на красноармейском направлении. Российские силовые структуры также утверждают, что в 2022 году 704-я бригада участвовала в подготовке провокации на Запорожской АЭС, однако эти планы были своевременно раскрыты и сорваны.

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Ситуация вокруг ЗАЭС вновь вновь обострилась этим летом. 19 августа Life.ru сообщал, что число сотрудников станции, пострадавших при атаке на остановку служебного транспорта в Энергодаре, достигло 20. Один работник погиб, ещё трое оставались под наблюдением врачей.

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Владимир Озеров
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