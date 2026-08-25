Россия не оставит без ответа удар по колледжу в Старобельске (ЛНР), который унёс десятки жизней, и будет добиваться справедливости. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после переговоров с секретарём Ватикана по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

«Безусловно, мы не забудем никогда и будем добиваться справедливости в связи с кровавым террористическим актом [Владимира] Зеленского в Старобельске», — сказал министр.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек, в основном — несовершеннолетние. Студенты в момент удара уже спали. МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ.