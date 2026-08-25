Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 11:31

Лавров: Россия не забудет теракт ВСУ в Старобельске и добьётся справедливости

Обложка © © МАХ/Леонид Пасечник

Обложка © © МАХ/Леонид Пасечник

Россия не оставит без ответа удар по колледжу в Старобельске (ЛНР), который унёс десятки жизней, и будет добиваться справедливости. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после переговоров с секретарём Ватикана по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

«Безусловно, мы не забудем никогда и будем добиваться справедливости в связи с кровавым террористическим актом [Владимира] Зеленского в Старобельске», — сказал министр.

Лантратова: Удары ВСУ по колледжу в Старобельске были смертельными
Лантратова: Удары ВСУ по колледжу в Старобельске были смертельными

Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек, в основном — несовершеннолетние. Студенты в момент удара уже спали. МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Трагедия в Старобельске
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar