Лантратова: Удары ВСУ по колледжу в Старобельске были смертельными

Удары ВСУ по Старобельску были рассчитаны так, чтобы находившиеся в общежитии колледжа дети не смогли спастись. Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова подчеркнула, что атаки происходили волнами с интервалом 10-15 минут, не давая студентам шанса на эвакуацию.

«Произошла страшная трагедия, когда в колледж, в котором спали дети – 86 человек, прилетели дроны. Причём страшно то, что это было три волны дронов с разницей в 10-15 минут. Пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», – рассказала Лантратова ТАСС.

Она также отметила, что спасательная операция длилась 45 часов и прерывалась 18 раз из-за повторных атак. По её словам, такие действия не оставляют сомнений в террористическом характере ударов ВСУ, направленных против мирного населения.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад не выразил соболезнований семьям погибших в Старобельске. Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек.