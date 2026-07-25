Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 02:41

Лантратова: Удары ВСУ по колледжу в Старобельске были смертельными

Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Удары ВСУ по Старобельску были рассчитаны так, чтобы находившиеся в общежитии колледжа дети не смогли спастись. Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова подчеркнула, что атаки происходили волнами с интервалом 10-15 минут, не давая студентам шанса на эвакуацию.

«Произошла страшная трагедия, когда в колледж, в котором спали дети – 86 человек, прилетели дроны. Причём страшно то, что это было три волны дронов с разницей в 10-15 минут. Пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», – рассказала Лантратова ТАСС.

Она также отметила, что спасательная операция длилась 45 часов и прерывалась 18 раз из-за повторных атак. По её словам, такие действия не оставляют сомнений в террористическом характере ударов ВСУ, направленных против мирного населения.

Россия потребует от ООН реакции на удары ВСУ по мирным объектам
Россия потребует от ООН реакции на удары ВСУ по мирным объектам

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад не выразил соболезнований семьям погибших в Старобельске. Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Яна Лантратова
  • ВСУ
  • Трагедия в Старобельске
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar