Россия намерена добиваться от руководства Секретариата ООН своевременной реакции на преступления ВСУ против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в МИД РФ после встречи замглавы ведомства Александра Алимова с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

Стороны договорились расширить координацию и совместно продвигать эту тему в профильных структурах всемирной организации.

«Особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий», — отметили в министерстве.

В Москве считают необходимым привлечь внимание международных механизмов к последствиям атак на российские регионы.

Однако ООН предпочитает не замечать, как Киев ведёт свою войну с Россией. Ранее Life.ru рассказывал, что во Всемирной организации не стали осуждать слова нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, произнесённые им в интервью 2023 года. Там он обвинял жителей Донбасса в нежелании работать, а русских называл «нацией, не имеющей права на существование».