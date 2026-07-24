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Регион
24 июля, 05:20

Россия потребует от ООН реакции на удары ВСУ по мирным объектам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия намерена добиваться от руководства Секретариата ООН своевременной реакции на преступления ВСУ против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в МИД РФ после встречи замглавы ведомства Александра Алимова с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

Стороны договорились расширить координацию и совместно продвигать эту тему в профильных структурах всемирной организации.

«Особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий», — отметили в министерстве.

В Москве считают необходимым привлечь внимание международных механизмов к последствиям атак на российские регионы.

В результате удара ВСУ по Донецку пострадал мирный житель
В результате удара ВСУ по Донецку пострадал мирный житель

Однако ООН предпочитает не замечать, как Киев ведёт свою войну с Россией. Ранее Life.ru рассказывал, что во Всемирной организации не стали осуждать слова нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, произнесённые им в интервью 2023 года. Там он обвинял жителей Донбасса в нежелании работать, а русских называл «нацией, не имеющей права на существование».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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