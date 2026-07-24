Россия потребует от ООН реакции на удары ВСУ по мирным объектам
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Россия намерена добиваться от руководства Секретариата ООН своевременной реакции на преступления ВСУ против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в МИД РФ после встречи замглавы ведомства Александра Алимова с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.
Стороны договорились расширить координацию и совместно продвигать эту тему в профильных структурах всемирной организации.
«Особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий», — отметили в министерстве.
В Москве считают необходимым привлечь внимание международных механизмов к последствиям атак на российские регионы.
Однако ООН предпочитает не замечать, как Киев ведёт свою войну с Россией. Ранее Life.ru рассказывал, что во Всемирной организации не стали осуждать слова нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, произнесённые им в интервью 2023 года. Там он обвинял жителей Донбасса в нежелании работать, а русских называл «нацией, не имеющей права на существование».
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