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Регион
23 июля, 18:55

ООН отказалась осуждать скандальные слова главкома ВСУ Драпатого о России

Представитель генсека ООН Дюжаррик отказался оценивать слова Драпатого о России

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал давать прямую оценку резким высказываниям нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и жителях Донбасса.

Представитель всемирной организации отметил, что интервью было записано несколько лет назад, однако опубликовано только сейчас.

«Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные», — цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

Он добавил, что позиция Антониу Гутерриша основывается на Уставе ООН и предусматривает уважение территориальной целостности каждого государства — члена организации. По словам пресс-секретаря, генсек выступает за сохранение всех стран, входящих в ООН. Подход Гутерриша к конфликту на Украине при этом остаётся прежним.

В словах Драпатого про российскую нацию увидели классическую риторику Бандеры
В словах Драпатого про российскую нацию увидели классическую риторику Бандеры

После назначения Драпатого в интернете распространились записи его интервью 2023 года. В них генерал обвинял жителей Донбасса в нежелании работать, делил население на «сознательное» и «несознательное», а также резко высказывался о России.

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Полина Никифорова
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