В словах Драпатого про российскую нацию увидели классическую риторику Бандеры
Гаспарян: Слова Драпатого про россиян – это риторика ОУН* и Бандеры
Обложка © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO
Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый заявил, что российская нация «не имеет права на существование». Политолог, историк Армен Гаспарян в беседе с Life.ru подчеркнул, что это воплощение нацистской украинской идеологии — классическая риторика ОУН* и Степана Бандеры, который в своих работах писал, что никакое украинское государство не сможет состояться до тех пор, пока не уничтожена русская государственность.
Вы же понимаете, что государственность создают люди, она не может сама по себе каким-то образом появиться. Исторически русская государственность связана с русским народом, отсюда напрашивается вывод для украинского националиста: для того чтобы не существовало государство, нужно уничтожить русских людей. Собственно, Драпатый здесь ничего нового не сказал, об этом же говорят все эти подонки — Мадьяры и остальные.
При этом Гаспарян счёл более интересными слова Драпатого про жителей Донбасса: главком ВСУ заявил, что там живут «криминальные элементы», «любители халявы», которые «не хотят работать».
Казалось бы, вы все время говорите о том, что там живут украинцы, которых вы стараетесь защитить, но при этом вы их через губу называете «колорадами» и «ватниками». А Драпатый сегодня открытым текстом сказал, что это неполноценный народ. То есть он опять же повторил идею Степана Бандеры о том, что полноценные украинцы — это те, кто родился, вырос и живет в западных областях. Это идет в определенном смысле в противофазу с многочисленными заявлениями офиса Зеленского.
А депутат Госдумы от партии «Новые люди»Амир Хамитов спросил «мировое сообщество», не смущают ли его откровенно нацистские высказывания киевской верхушки.
Но, поскольку говорить о чем-то с этими деятелями бесполезно, Россия снова будет действовать без лишних слов. Любая поганая пасть, которая только посмеет выдать угрозы вроде этой, скоро об этом пожалеет. И эти неонацистские прихвостни, вздумавшие, что им позволено решать, кто будет существовать на планете, а кто нет, быстро вспомнят, где их настоящее место.
* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.