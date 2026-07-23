В словах Драпатого про российскую нацию увидели классическую риторику Бандеры

Казалось бы, вы все время говорите о том, что там живут украинцы, которых вы стараетесь защитить, но при этом вы их через губу называете «колорадами» и «ватниками». А Драпатый сегодня открытым текстом сказал, что это неполноценный народ. То есть он опять же повторил идею Степана Бандеры о том, что полноценные украинцы — это те, кто родился, вырос и живет в западных областях. Это идет в определенном смысле в противофазу с многочисленными заявлениями офиса Зеленского.