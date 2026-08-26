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26 августа, 00:56

Мужчина и 14-летний подросток погибли при падении БПЛА на дом в Липецкой области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека, включая 14-летнего ребёнка, погибли после падения украинского беспилотника на частный жилой дом в Липецкой области. Ещё две женщины получили травмы и были госпитализированы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам главы области, после падения вражеского дрона начался пожар в жилом здании. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуацию контролируют представители местной администрации.

«К сожалению, погибли два человека – мужчина и 14-летний ребёнок. Ещё две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь», – сообщил Артамонов.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших. По его словам, глава Липецкого округа Давид Тодуа находится на месте происшествия вместе с оперативными службами.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают последствия падения беспилотника.

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Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Обломки аппаратов упали в нескольких районах, а на местах происшествий начали работать экстренные службы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что специалисты проводят необходимые проверки и устраняют последствия падения обломков.

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Юния Ларсон
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