При атаках БПЛА в ДНР погиб человек, ещё семь жителей пострадали

Один человек погиб и ещё семь мирных жителей получили ранения в результате атак украинских беспилотников по территории ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, трагедия произошла в Центрально-Городском районе Горловки. При ударе по торговому объекту погибла девушка 2008 года рождения, ещё один мужчина получил ранения.

«Один человек погиб, ещё семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – заявил Пушилин.

Также атаки пришлись по Макеевке, Светлодарску, Енакиево, Ждановке и другим населённым пунктам. Среди пострадавших оказались жители домов, водители грузовых автомобилей и дорожный рабочий. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

Глава ДНР уточнил, что повреждения получили три жилых дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры, автобус и восемь грузовых машин.

Ранее Life.ru писал, что после массированной атаки БПЛА на Краснодар в больницах остаются девять пострадавших. Среди них пятеро детей из частного реабилитационного центра. Во время удара погибли трое подростков, ещё несколько несовершеннолетних получили травмы.