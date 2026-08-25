Девять пострадавших при атаке на Краснодар остаются в больницах

Девять человек, пострадавших во время массированной атаки на Краснодар в ночь на 24 августа, по-прежнему остаются в больницах. Среди них пятеро детей из частного реабилитационного центра. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«После атаки на Краснодар 24 августа лечение продолжают — 4 взрослых и 5 детей», — уточнили в оперштабе.

В ту ночь один из наиболее тяжёлых эпизодов произошёл на территории частного детского центра с круглосуточным пребыванием. По данным краевых властей, погибли трое подростков, ещё шестеро несовершеннолетних получили травмы. Двум пострадавшим детям впоследствии провели операции, при этом в реанимации никого из них не было, пишет ТАСС.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи заявили, что намерены установить конкретных представителей украинских вооружённых формирований, причастных к атаке. Кроме того, власти Краснодара пообещали единовременные выплаты жителям повреждённых квартир.