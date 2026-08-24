СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на детский центр в Краснодаре

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников на гражданские объекты Краснодарского края в ночь на 24 августа. Дело расследуется по статье 205 УК РФ (Теракт), сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, удар был нанесён с использованием беспилотников. Среди атакованных объектов оказался частный детский центр с круглосуточным пребыванием детей в Краснодаре, где погибло трое подростков.

Следователи работают на местах происшествий, собирают доказательства и устанавливают тип и модель использованного вооружения, а также все обстоятельства произошедшего. Ведомство намерено установить конкретных лиц из числа представителей украинских вооружённых формирований, причастных к атаке.

Напомним, в ночь на 24 августа 2026 года ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Краснодарский край. Основной удар пришелся по гражданским объектам: в Краснодаре обломки БПЛА попали в частный детский центр с круглосуточным пребыванием, в результате чего погибли трое детей. Life.ru сообщал, что погибшим подросткам было 13, 15 и 16 лет. Ещё шестеро детей получили травмы различной степени тяжести, двое из них были прооперированы.