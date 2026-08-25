Женщина погибла при ударе ВСУ по Горловке
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Один человек погиб при ударе ВСУ по Горловке Донецкой Народной Республике. Об этом в «Максе» сообщил мэр города Иван Приходько.
«Погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал он.
Напомним, также в результате украинского удара по Горловке пострадали пять человек. Их госпитализировали с различными травмами.
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