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Регион
25 августа, 18:45

Женщина погибла при ударе ВСУ по Горловке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один человек погиб при ударе ВСУ по Горловке Донецкой Народной Республике. Об этом в «Максе» сообщил мэр города Иван Приходько.

«Погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал он.

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Напомним, также в результате украинского удара по Горловке пострадали пять человек. Их госпитализировали с различными травмами.

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Матвей Константинов
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