Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку

Пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР. Об этом вечером 25 августа сообщил глава города Иван Приходько.

«В результате украинской вооружённой агрессии в Горловке ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», — написал он.

Ранее Life.ru писал об атаке на Свято-Богоявленский кафедральный собор в Горловке. Тогда пострадали митрополит Горловский и Славянский Митрофан, протодиакон и двое волонтёров. В епархии сообщали, что жизни митрополита ничего не угрожает.