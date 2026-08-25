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Регион
25 августа, 18:03

Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР. Об этом вечером 25 августа сообщил глава города Иван Приходько.

«В результате украинской вооружённой агрессии в Горловке ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», — написал он.

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Ранее Life.ru писал об атаке на Свято-Богоявленский кафедральный собор в Горловке. Тогда пострадали митрополит Горловский и Славянский Митрофан, протодиакон и двое волонтёров. В епархии сообщали, что жизни митрополита ничего не угрожает.

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Александра Мышляева
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