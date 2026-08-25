Несколько офицеров и военнослужащих украинских формирований погибли в зоне боевых действий. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, 21 августа в Кривом Роге был ликвидирован старший лейтенант Сергей Гальчинский. Он возглавлял группу разведки штаба 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

В Херсонской области был ликвидирован Анатолий Загродский. По информации силовых структур, он служил снайпером в батальоне полиции особого назначения и входил в мобильную группу противовоздушной обороны.

Ещё одной потерей ВСУ стал старший лейтенант Роман Орешняк, погибший в ДНР. Сведения о его смерти 17 августа также опубликовали украинские региональные СМИ.

Собеседник агенства напомнил, что Киев ограничивает распространение информации о потерях. Официальных сообщений украинских властей о Гальчинском и Загродском на момент публикации не приводилось.

Сегодня Life.ru сообщал, что в ДНР ликвидирован полковник Константин Змунчило, заместитель командира 704-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. Подразделение выполняло задачи на Красноармейском направлении. Эту бригаду связывали с подготовкой провокации на Запорожской АЭС в 2022 году, однако планы были своевременно раскрыты и сорваны.