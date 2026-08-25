Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 18:14

ВС РФ ликвидировали офицеров ВСУ в Кривом Роге, Херсонской области и ДНР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Несколько офицеров и военнослужащих украинских формирований погибли в зоне боевых действий. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, 21 августа в Кривом Роге был ликвидирован старший лейтенант Сергей Гальчинский. Он возглавлял группу разведки штаба 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

В Херсонской области был ликвидирован Анатолий Загродский. По информации силовых структур, он служил снайпером в батальоне полиции особого назначения и входил в мобильную группу противовоздушной обороны.

Ещё одной потерей ВСУ стал старший лейтенант Роман Орешняк, погибший в ДНР. Сведения о его смерти 17 августа также опубликовали украинские региональные СМИ.

Собеседник агенства напомнил, что Киев ограничивает распространение информации о потерях. Официальных сообщений украинских властей о Гальчинском и Загродском на момент публикации не приводилось.

Скрыл гибель и снял деньги: Командир полка ВСУ обокрал погибших офицеров
Скрыл гибель и снял деньги: Командир полка ВСУ обокрал погибших офицеров

Сегодня Life.ru сообщал, что в ДНР ликвидирован полковник Константин Змунчило, заместитель командира 704-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. Подразделение выполняло задачи на Красноармейском направлении. Эту бригаду связывали с подготовкой провокации на Запорожской АЭС в 2022 году, однако планы были своевременно раскрыты и сорваны.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar