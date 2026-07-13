На Харьковском направлении уничтожены командиры расчётов БПЛА ВСУ. По данным российских силовиков, командир полка пытался скрыть эти потери и приказал снять деньги с карт погибших подчинённых. Об этом пишет канал «‎Северный ветер», который ведут бойцы группировки войск РФ «Север».

«В результате нашего огневого воздействия были уничтожены командиры вражеских расчётов БПЛА: в селе Зиньковское Харьковской области — командир взвода ударных БПЛА 430-го полка беспилотных систем ВСУ старший лейтенант Базавлук Роман, а в районе Лозовой ликвидирован замполит 2-го батальона беспилотных систем 113-й отдельной бригады теробороны, участник так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе майор Андрей Притюпа», — уточнили бойцы.

Командир 430-го полка Евгений Ткаченко скрыл гибель расчётов и приказал обналичить деньги с карт убитых.

Ранее в 425-м штурмовом полку ВСУ «Скала» избили военного капеллана и подполковника Генштаба. Инциденты произошли в Харьковской области. В мае 2025 года священника ударили по лицу во время спора из-за размещения личного состава. В июне в городе Барвенково младший сержант напал на прибывшего с проверкой подполковника — сбил его с ног и нанёс удары по голове и телу.