«Реальный дебил»: Медведев осадил Стубба за радость от ударов по Wildberries

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента Финляндии Александера Стубба дебилом после его слов об ударах по маркетплейсам Wildberries. Пост появился на платформе «Макс».

Александер Стубб. Фото © MAX / Дмитрий Медведев

Поводом стало заявление политик после встречи «коалиции желающих» в Киеве. Он назвал нападение на объекты Wildberries разумной военной стратегией Украины.

«Всё-таки президент Финляндии реальный дебил», — написал Медведев. Он подчеркнул, что рассуждения о поражении России через атаки на торговую площадку говорят об уровне подготовки ниже плинтуса.

Зампред Совбеза добавил, что зарубежный политик является моральным уродом и дураком. По словам Медведева, таким Стубб был ещё в период работы главой финского МИД (2008-2011).

«Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект», — заключил российский политик.

Напомним, ранее Стубб поддержал атаки ВСУ на Wildberries. По его словам, удары по логистическим центрам якобы усиливают давление на российские власти и якобы приближают переговорный процесс. Он также призвал Запад сохранять военную и финансовую помощь Киеву.