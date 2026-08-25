«Реальный дебил»: Медведев осадил Стубба за радость от ударов по Wildberries
Медведев назвал Стубба дебилом после слов об ударах по складам Wildberries
Обложка © ТАСС / Zuma
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента Финляндии Александера Стубба дебилом после его слов об ударах по маркетплейсам Wildberries. Пост появился на платформе «Макс».
Александер Стубб. Фото © MAX / Дмитрий Медведев
Поводом стало заявление политик после встречи «коалиции желающих» в Киеве. Он назвал нападение на объекты Wildberries разумной военной стратегией Украины.
«Всё-таки президент Финляндии реальный дебил», — написал Медведев. Он подчеркнул, что рассуждения о поражении России через атаки на торговую площадку говорят об уровне подготовки ниже плинтуса.
Зампред Совбеза добавил, что зарубежный политик является моральным уродом и дураком. По словам Медведева, таким Стубб был ещё в период работы главой финского МИД (2008-2011).
«Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект», — заключил российский политик.
Напомним, ранее Стубб поддержал атаки ВСУ на Wildberries. По его словам, удары по логистическим центрам якобы усиливают давление на российские власти и якобы приближают переговорный процесс. Он также призвал Запад сохранять военную и финансовую помощь Киеву.
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