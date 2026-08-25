Стубб поддержал атаки ВСУ на логистические центры Wildberries

Удары Украины по логистическим центрам Wildberries в России, по мнению президента Финляндии Александра Стубба, усиливают давление на Москву и способны подтолкнуть её к переговорам. Он также поддержал продолжение таких атак и призвал Запад сохранять военную и финансовую помощь Киеву. Об этом Стубб заявил после встречи «коалиции желающих» в Киеве.

«Считаю ли я, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, я отвечаю: да, безусловно», — приводит слова Стубба украинская телепрограмма ТСН.

По его словам, атаки на логистические центры, в том числе объекты Wildberries, усиливают давление на российские власти и якобы приближают переговорный процесс.

Ранее президент Финляндии допустил восстановление политического диалога между Евросоюзом и Россией. По его словам, европейским странам сначала необходимо оценить, насколько нынешняя политика США в отношении Москвы соответствует их интересам.