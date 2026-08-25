Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 00:07

Стубб поддержал атаки ВСУ на логистические центры Wildberries

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Удары Украины по логистическим центрам Wildberries в России, по мнению президента Финляндии Александра Стубба, усиливают давление на Москву и способны подтолкнуть её к переговорам. Он также поддержал продолжение таких атак и призвал Запад сохранять военную и финансовую помощь Киеву. Об этом Стубб заявил после встречи «коалиции желающих» в Киеве.

«Считаю ли я, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, я отвечаю: да, безусловно», — приводит слова Стубба украинская телепрограмма ТСН.

По его словам, атаки на логистические центры, в том числе объекты Wildberries, усиливают давление на российские власти и якобы приближают переговорный процесс.

Украина договорилась с Финляндией о производстве морских и наземных дронов
Украина договорилась с Финляндией о производстве морских и наземных дронов

Ранее президент Финляндии допустил восстановление политического диалога между Евросоюзом и Россией. По его словам, европейским странам сначала необходимо оценить, насколько нынешняя политика США в отношении Москвы соответствует их интересам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Финляндия
  • ВСУ
  • wildberries
  • Александр Стубб
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar