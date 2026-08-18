Стубб допустил возвращение диалога ЕС с Россией из-за политики США

Президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность восстановления политического диалога между Евросоюзом и Россией. По его словам, Европе необходимо сначала оценить, насколько нынешний курс США в отношении Москвы отвечает интересам европейских стран.

Финский лидер отметил, что в ЕС пока нет общего решения о возобновлении прямых политических контактов с Россией. При этом отдельные каналы связи продолжают работать – в частности, между пограничными службами и дипломатическими представительствами.

«Мы должны задаться вопросом: соответствует ли политика в отношении России, которую проводят США, интересам Европы. И если она не соответствует нашим интересам, то в таком случае очень важно, чтобы и Европа сохраняла каналы для диалога открытыми», – заявил Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что не считает позицию Вашингтона давлением на Европу. По его словам, это связано с особенностями работы нынешней американской администрации.

При этом Стубб заявил, что ключевую роль в возможном восстановлении контактов с Москвой должны сыграть страны, имеющие общую границу с Россией. Финский президент также отметил, что сейчас среди европейских государств нет единого взгляда на необходимость прямого политического диалога с Москвой.

Ранее Life.ru писал, что финский политик Армандо Мема назвал заявления Стубба о возможном возвращении контактов с Россией попыткой снизить напряжение внутри страны. По его мнению, власти Финляндии сталкиваются с критикой из-за экономических трудностей, роста военных расходов и поддержки Украины. Мема считает, что риторика Хельсинки в отношении Москвы при этом существенно не изменилась.