Мема: Стубб хочет успокоить финнов заявлениями о России

Президент Финляндии Александр Стубб заговорил о возможном восстановлении диалога с Россией, однако его позиция, по мнению финского политика Армандо Мема, не изменилась. Об этом член партии «Альянс свободы» рассказал РИА «Новости».

Мема считает, что заявления о возвращении контактов с Москвой связаны прежде всего с недовольством внутри страны. По его словам, власти сталкиваются с критикой из-за сокращения социальных услуг, расходов на военную промышленность и поддержки Украины.

«Ястребиная риторика президента Стубба не изменилась и осталась прежней. Эти заявления о восстановлении контактов с Россией сделаны лишь для того, чтобы успокоить растущее недовольство среди населения Финляндии», — сказал политик.

Он также предположил, что таким образом Стубб стремится продемонстрировать финнам готовность страны к дипломатии, несмотря на её поддержку Украины.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что высоко ценит россиян, русскую культуру и историю. При этом финский лидер отметил, что не одобряет действия нынешнего российского руководства.