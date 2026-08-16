Мема: Стубб хочет успокоить финнов заявлениями о России
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Президент Финляндии Александр Стубб заговорил о возможном восстановлении диалога с Россией, однако его позиция, по мнению финского политика Армандо Мема, не изменилась. Об этом член партии «Альянс свободы» рассказал РИА «Новости».
Мема считает, что заявления о возвращении контактов с Москвой связаны прежде всего с недовольством внутри страны. По его словам, власти сталкиваются с критикой из-за сокращения социальных услуг, расходов на военную промышленность и поддержки Украины.
«Ястребиная риторика президента Стубба не изменилась и осталась прежней. Эти заявления о восстановлении контактов с Россией сделаны лишь для того, чтобы успокоить растущее недовольство среди населения Финляндии», — сказал политик.
Он также предположил, что таким образом Стубб стремится продемонстрировать финнам готовность страны к дипломатии, несмотря на её поддержку Украины.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что высоко ценит россиян, русскую культуру и историю. При этом финский лидер отметил, что не одобряет действия нынешнего российского руководства.
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