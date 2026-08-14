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14 августа, 08:07

«Высоко ценю»: Президент Финляндии неожиданно объяснился в чувствах к России

Стубб заявил о высокой оценке россиян и русской культуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент Финляндии Александер Стубб тепло отозвался о россиянах и русской культуре. Об этом он рассказал в беседе с детским журналом Koululainen.

«Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю», — сказал он.

Вместе с тем финский президент провёл чёткую грань между гуманитарным восприятием и политической оценкой: уважение к культурному коду и народу России для него не означает одобрению внешнеполитического курса, проводимого Кремлём.

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Ранее Стубб призвал Хельсинки не откладывать восстановление связей с Россией. По его мнению, попытаться наладить контакт стоит уже в ближайшие недели или максимум в течение двух месяцев. Президент считает, что тянуть с диалогом не нужно и подходящий момент может настать совсем скоро.

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Вероника Бакумченко
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