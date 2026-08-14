«Высоко ценю»: Президент Финляндии неожиданно объяснился в чувствах к России
Стубб заявил о высокой оценке россиян и русской культуры
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Президент Финляндии Александер Стубб тепло отозвался о россиянах и русской культуре. Об этом он рассказал в беседе с детским журналом Koululainen.
«Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю», — сказал он.
Вместе с тем финский президент провёл чёткую грань между гуманитарным восприятием и политической оценкой: уважение к культурному коду и народу России для него не означает одобрению внешнеполитического курса, проводимого Кремлём.
Ранее Стубб призвал Хельсинки не откладывать восстановление связей с Россией. По его мнению, попытаться наладить контакт стоит уже в ближайшие недели или максимум в течение двух месяцев. Президент считает, что тянуть с диалогом не нужно и подходящий момент может настать совсем скоро.
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