«Высоко ценю»: Президент Финляндии неожиданно объяснился в чувствах к России

Президент Финляндии Александер Стубб тепло отозвался о россиянах и русской культуре. Об этом он рассказал в беседе с детским журналом Koululainen.

«Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю», — сказал он.

Вместе с тем финский президент провёл чёткую грань между гуманитарным восприятием и политической оценкой: уважение к культурному коду и народу России для него не означает одобрению внешнеполитического курса, проводимого Кремлём.

Ранее Стубб призвал Хельсинки не откладывать восстановление связей с Россией. По его мнению, попытаться наладить контакт стоит уже в ближайшие недели или максимум в течение двух месяцев. Президент считает, что тянуть с диалогом не нужно и подходящий момент может настать совсем скоро.