Хельсинки готовит разворот к диалогу: Стубб назвал срок для восстановления контактов с Москвой

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки стоит попытаться восстановить контакты с Россией уже в ближайшие недели или максимум в течение двух месяцев. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы детей, пишет журнал Koululainen.

По словам Стубба, откладывать диалог надолго не стоит. Он считает, что момент для первых шагов может наступить уже совсем скоро.

«Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», – заявил президент Финляндии.

При этом Стубб подчеркнул, что любые переговоры с Москвой должны проходить не отдельно от союзников, а в координации с другими европейскими государствами. Он добавил, что со временем контакты с Россией придётся восстанавливать сразу на двух уровнях – общеевропейском и двустороннем.

«В какой-то момент эти связи необходимо наладить как на европейском, так и на двустороннем уровне», – отметил Стубб.

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Финляндии временно ограничили полёты и движение судов в восточной части Финского залива. Ограничения затронули одновременно воздушное и морское пространство региона. В финских ВС не раскрыли дополнительных деталей и причин введённых мер.