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14 августа, 01:51

В Финляндии захотели стать посредником в переговорах между Россией и Европой

Финский политик Мема предложил роль посредника в переговорах между Россией и ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Macca Sherifi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Macca Sherifi

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о готовности участвовать в возможном диалоге между Россией и Евросоюзом в качестве посредника. Об этом политик написал в соцсети X.

При этом Мема считает, что европейские страны пока не смогли определиться с кандидатурой переговорщика, поскольку не демонстрируют настоящей заинтересованности в восстановлении отношений с Москвой.

Финский политик предложил России рассмотреть его кандидатуру на роль «посланника мира». По его словам, в таком случае он готов совершать поездки между Западом и Востоком, чтобы способствовать установлению контактов и началу переговорного процесса.

«Москве следует всерьёз рассмотреть возможность обозначить меня как посланника мира. Я буду путешествовать между Западом и Востоком в попытке навести мосты и добиться переговоров», — заявил он.

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Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также допускал возможность восстановления отношений между Европой и Россией в будущем. При этом он отметил необходимость сохранения сильной обороны европейских стран для противостояния Москве.

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Артём Гапоненко
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