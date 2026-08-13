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12 августа, 22:54

Столтенберг допустил восстановление отношений Европы с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что европейским странам в будущем придётся восстановить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью TVP World.

По словам Столтенберга, сейчас отношения между Европой и Москвой остаются плохими, однако это не означает, что такая ситуация будет сохраняться всегда. Он подчеркнул необходимость сильной обороны для противостояния России, которую назвал «русским медведем».

При этом экс-глава альянса отметил, что в будущем Европа вполне может вновь установить дружеские отношения с Россией. Он также назвал заблуждением мнение о том, что европейским странам якобы «по природе предназначено иметь плохие отношения с Москвой».

Столтенберг в 2021 году хотел создать буферную зону между РФ и НАТО
Столтенберг в 2021 году хотел создать буферную зону между РФ и НАТО

Ранее Столтенберг заявил, что будущее НАТО не гарантировано и альянс в определённых обстоятельствах может прекратить существование. Он также призвал европейских членов организации наращивать расходы на оборону, что, по его мнению, должно укрепить позиции блока и снизить риски его возможного ослабления.

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Артём Гапоненко
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