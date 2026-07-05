Экс-генсек НАТО Столтенберг предрёк возможный конец альянса

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Североатлантического альянса не гарантировано. Об этом он сказал в интервью журналу Spiegel.

По его словам, нельзя исключать сценарий, при котором блок перестанет существовать.

«Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно», — отметил Столтенберг.

Он также призвал европейские страны-участницы альянса увеличить расходы на оборону. По его мнению, это должно укрепить позиции НАТО и снизить риски возможного ослабления организации.

Столтенберг добавил, что рост военных бюджетов может повлиять на готовность США сохранять свои обязательства в рамках альянса.

«Одной из таких мер является увеличение наших расходов на оборону. Это повышает вероятность того, что США выполнят свои обязательства, а если они этого не сделают, то тем более важно предпринять этот шаг», — подчеркнул он.

Ранее глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил, что саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля станет ключевой площадкой для обсуждения угроз Евроатлантике, оборонных бюджетов и ситуации на Украине. Заседание проведёт президент Эрдоган 8 июля, а накануне состоятся приёмы и двусторонние встречи.