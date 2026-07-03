Раскол в НАТО: Италия отказывается подписывать обязательства по Украине на €70 млрд

Накануне саммита НАТО в Анкаре внутри блока разгорелись споры вокруг итоговой декларации. Как сообщает Bloomberg, Италия настаивает на исключении из документа конкретных сроков по обязательствам перед Украиной, что мешает странам альянса согласовать текст.

Рим добивается смягчения формулировок относительно военной помощи Киеву до конца следующего года. Итальянская сторона утверждает, что жёсткие временные рамки могут помешать достижению дипломатического урегулирования конфликта в более ранние сроки.

В проекте заявления значится обязательство выделить Украине €70 млрд в течение 2026–2027 годов, однако Италия предлагает убрать упоминание о 2027 годе. При этом в Риме подчёркивают, что поддержка Киева не ставится под сомнение, и, скорее всего, страна не пойдёт на разрыв консенсуса, хотя и сохраняет жёсткую позицию по формулировкам.

«Упоминание конкретных объёмов помощи станет ключевым изменением по сравнению с прошлогодней декларацией, в которой финансовая поддержка Украины вообще не фиксировалась», — сказано в публикации.

Кроме того, в финальном документе саммита, как ожидается, будут затронуты вопросы судоходства в Ормузском проливе, недопущения ядерных вооружений у Ирана, а также Россия будет названа долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности.

Ещё одним препятствием для согласования итогового заявления стала позиция Польши, которая попросила альянс выделить деньги на продление на восток старой сети трубопроводов, построенной ещё во времена холодной войны. Эти магистрали связывают военные объекты в Западной Европе. Варшаву поддержали и другие страны Восточной Европы. Они рассчитывали, что вопрос решится ещё на прошлогодней встрече в Гааге.