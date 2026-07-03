AFP: Саммит НАТО пообещает Киеву 10 млрд евро к ранее выделенным ЕС 60 млрд

На предстоящем саммите в Анкаре страны НАТО могут дать Украине новое обещание перечислить дополнительно порядка 10 миллиардов евро, ранее Запад уже уверял, что раскошелится на 60 миллиардов. Средства должны быть пущены киевским режимом на продолжение боевых действий как минимум до конца 2027 года. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

«Европейские страны НАТО и Канада договорились на саммите НАТО в Анкаре предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи в течение 2026 и 2027 годов. Эта сумма будет включать 60 млрд евро, которые ЕС уже пообещал предоставить Киеву в 2026 и 2027 годах (в рамках программы финансирования киевского режима на 90 млрд евро — прим. Life.ru)», — говорится в статье.

При этом Вашингтон ранее говорил, что готов продавать оружие, если оплачивать поставки будут другие страны НАТО, а о реальных деньгах речь якобы не идёт.

Напомним, саммит запланирован в Анкаре на 7 — 8 июля. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ожидаются существенные заявления по Украине, итоговое коммюнике удивит своим содержанием.